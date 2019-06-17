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رقم الخبر: 255817 تاريخ النشر: حزيران 16, 2019 الوقت: 20:44 الاقسام: محليات  
المتحدث باسم الحكومة: أي تغيير وزاري غير مطروح حالياً

المتحدث باسم الحكومة: أي تغيير وزاري غير مطروح حالياً

أكد المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي ان اي تغيير وزاري غير مطروح حاليا على جدول أعمال الحكومة.

وقال ربيعي، في تصريح ادلى به للصحفيين اليوم الاحد، رداً على سؤال حول احتمال تغيير وزير النفط بيجن زنغنه، أن اي تغيير وزاري غير مطروح حالياً على جدول اعمال الحكومة.
واضاف: إن زنغنه يبدي أفكاره ووجهات نظره باستمرار حول مختلف نشاطات الحكومة.
وتابع: إن استدعاء زنغنه الى المجلس كان مطروحا على الدوام لكن اي تغيير في الحكومة غير مطروح حاليا فيما يزداد دور زنغنه في مجلس الوزراء خلال المرحلة الجارية.
وفي سياق آخر لفت الى أن طهران واصفهان /وسط/ تستضيفان اجتماعات اللجنة الايرانية - الروسية المشتركة المقبلة.

 
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