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رقم الخبر: 255815 تاريخ النشر: حزيران 16, 2019 الوقت: 20:39 الاقسام: رياضة  
دوري الأمم للطائرة.. ايران تهزم روسیا بثلاثية وتتصدر المرحلة الثالثة

دوري الأمم للطائرة.. ايران تهزم روسیا بثلاثية وتتصدر المرحلة الثالثة

تغلّب منتخب ايران على نظيره الروسي بثلاثة أشواط دون رد اليوم الاحد وذلك في المرحلة الثالثة من دوري الامم للكرة الطائرة التي استضافتها مدينة ارومية (شمال غرب ايران) وتصدر المرحلة.

وفرض منتخب ايران سيطرته منذ البداية وانهى الشوط الاول بنتيجة 25-20 والثاني 26-24 والثالث 25-23 نقطة.

ورفع منتخب ايران رصيد انتصاراته الى 8 انتصارات في مقابل خسارة واحدة امام البرازيل بنتيجة 2-3.

 
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