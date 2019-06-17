دوري الأمم للطائرة.. ايران تهزم روسیا بثلاثية وتتصدر المرحلة الثالثة تغلّب منتخب ايران على نظيره الروسي بثلاثة أشواط دون رد اليوم الاحد وذلك في المرحلة الثالثة من دوري الامم للكرة الطائرة التي استضافتها مدينة ارومية (شمال غرب ايران) وتصدر المرحلة.