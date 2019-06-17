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رقم الخبر: 255814 تاريخ النشر: حزيران 16, 2019 الوقت: 20:35 الاقسام: محليات  
ابتكار: الحظر لن يخلّ بمسیرة التقدم للمرأة الايرانية

ابتكار: الحظر لن يخلّ بمسیرة التقدم للمرأة الايرانية

قالت مساعدة رئيس الجمهورية لشؤون الأسرة والمرأة السيدة معصومة ابتكار: ان النساء الايرانيات الماجدات يبذلن جهودا منقطعة النظير لمواصلة مسار التقدم والازدهار الاقتصادي رغم الحظر والضغوط الخارجية؛ مضيفة: ان هذه الممارسات عاجزة عن المساس بإرادة المرأة الايرانية.

تصريحات السيدة ابتكار هذه، جاءت خلال اللقاء مع مساعدة الامين العام للامم المتحدة الامينة العامة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ (إسكاب)، السيدة آرميدا آليس تشابانا.

ونوهت مساعدة رئيس الجمهورية بالعلاقات الثنائية مع اندونيسيا واليابان، بالاضافة الى انجاز مشاريع علمية مشتركة بين طهران وطوكيو في مجال اتاحة فرص العمل للنساء، وايضا التعاون مع لجنة اسكاب الدولية.

وأكدت ابتكار ان تعزيز الظروف الاقتصادية للمراة والشرائح المجتمعية ذات الدخل المتدني يشكل احد اولويات الحكومة في ايران.

من جانبها، اشادت الامينة العامة للجنة اسكاب الدولية، بالبرامج المتبعة في ايران لدعم المرأة وتوفير فرص العمل والتعاون مع الدول الاخرى في المجالات ذات الصلة.

واضافت السيدة تشابانا: ان موضوع إتاحة فرص العمل يعد احد تحديات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، في الدول المرصودة ولاسيما الفلبين واندونيسيا.

 
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