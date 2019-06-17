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رقم الخبر: 255813 تاريخ النشر: حزيران 16, 2019 الوقت: 20:25 الاقسام: محليات  
تفويج الحجاج الايرانيين إعتباراً من 8 يوليو القادم

تفويج الحجاج الايرانيين إعتباراً من 8 يوليو القادم

أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة للجمهورية الاسلامية الايرانية "رضا رشيديان"، انه وفقا للبرامج والاجراءات المتبعة لدى هذه المنظمة، سيتم تفويج أول قافلة للحجاج الايرانيين الى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج لهذا العام، في 8 تموز/ يوليو القادم.

وأضاف رشيديان، في تصريح له اليوم الاحد، على هامش "ملتقى الفرق الطبية والعلاجية المعنية بشؤون الحجاج الايرانيين"، قائلاً: ان اجمالي عدد الزوار الايرانيين الذين سيتوجهون الى الديار المقدسة لاداء مناسك حج التمتع في العام الحالي، يبلغ 86 الفا و550 زائرا.

وتابع: لقد تم تقديم طلب الى الجانب السعودي من اجل زيادة حصة الحجاج الايرانيين في هذا العام؛ على أن يتم استلام الرّد في النصف من شهر شوال الحالي.

 
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