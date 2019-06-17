*عمليات نوعية وكسر زحف في جيزان ونجران.. ومصرع وجرح العشرات من المرتزقة

مجزرة جديدة لطيران العدوان السعودي في حجة.. واستشهاد مدنيين بينهم أطفال ونساء

شن سلاح الجو المسير مساء السبت، عمليات هجومية بطائرات" قاصف 2K " على مطاري جيزان وأبها السعوديين.

وذكر متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المسير نفذ عملية واسعة ونوعية استهدفت مطاري أبها وجيزان بعدة عمليات بطائرة " قاصف 2K ".

وأوضح سريع أن العملية الأولى استهدفت غرف التحكم والسيطرة لطائرات بلا طيار في مطار جيزان.

فيما استهدفت العملية الثانية محطة الوقود بمطار أبها الدولي بعدد من طائرات " قاصف 2K ".

وأكد أن العمليات أصابت أهدافها بدقة عالية ما أدى إلى خروج المطارين عن الخدمة.

وتوعد متحدث القوات المسلحة النظام السعودي بأيام أشد إيلاماً طالما استمر في عدوانه وحصاره على بلدنا.

وأكدت مراكز رصد جوية تعطل حركة الملاحة في مطاري جيزان وأبها السعوديين إثر العمليات الهجومية لسلاح الجو المسير.

وكثف سلاح الجو المسير من عملياته الهجومية خلال الأيام الماضية، مستهدفا أهداف حيوية في مطارات جيزان ونجران وأبها، كما استهدف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، إضافة الى عملية التاسع من رمضان التي استهدفت مضخات النفط في منطقة الرياض والتي كانت بمثابة تدشينا للعمليات الهجومية في العمق السعودي.

بموازاة ذلك كسر مالجيش واللجان الشعبية، الأحد، زحفا لمرتزقة الجيش السعودي شرق جبل الدود في جبهة جيزان.

وأكد مصدر عسكري مصرع وجرح العشرات من المرتزقة وتدمير عتاد عسكري كان بحوزتهم خلال كسر زحفهم دون أن يتمكنوا من تحقيق أي تقدم.

وكان الجيش واللجان الشعبية قد نفذوا، في وقت سابق الأحد، عملية إغارة على موقع لمرتزقة العدوان شرق جبل جحفان، كما تصدوا لمحاولة زحف للمرتزقة قبالة جبل قيس بذات الجبهة وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوفهم.

كما قتل وجرح عدد من مرتزقة الجيش السعودي كما تم تدمير آلية عسكرية لهم، الأحد، في عملية هجومية للجيش واللجان الشعبية وكمين محكم قبالة نجران.

وأوضح مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية هاجموا مواقع لمرتزقة العدوان في منطة الربعة في صحراء الأجاشر قبالة نجران، مؤكدا مقتل وجرح عدد منهم.

وأضاف المصدر أن كمينا لوحدة الهندسة التابعة للجيش واللجان الشعبية استهدف آلية لمرتزقة العدوان في الربعة في الأجاشر ما أسفر عن مصرع من كان على متنها.

وكان الجيش واللجان الشعبية قد أفشلوا، في وقت سابق الأحد، محاولة تسلل لمرتزقة العدوان على مواقعهم قبالة السديس، كما شنوا عملية هجومية على مواقع مرتزقة الجيش السعودي في مربع شجع بنجران وقتلوا وجرحوا أعدادا منهم.

هذا ونفذ الجيش واللجان الشعبية، مساء السبت عملية هجومية مباغتة على مواقع لمرتزقة العدوان بمحافظة الجوف وكبدوهم خسائر كبيرة.

وأكد مصدر عسكري مصرع وإصابة عدد كبير من المرتزقة في هجوم خاطف للجيش واللجان على مواقعهم في الساقية بمديرية الغيل.

وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تعزيزات للمرتزقة في ذات الجبهة ونكلت بهم.

إلى ذلك لقي أعداد من مرتزقة الجيش السعودي، الأحد، في عمليات عسكرية للجيش واللجان الشعبية في جيزان ونجران.

وأوضح مصدر عسكري أن مجاهدي الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية إغارة على موقع لمرتزقة العدوان شرق جبل جحفان بجيزان، وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوفهم.

من جانب آخر استشهد ثلاثة أطفال وامرأة وأصيبت أخرى بجروح الأحد في حصيلة أولية لمجزرة جديدة ارتكبها طيران العدوان السعودي في محافظة حجة شمال اليمن.

وذكر موقع المسيرة نت اليمني أن طيران العدوان استهدف منزلا في منطقة الجر بمديرية عبس بمحافظة حجة ما أدى إلى استشهاد ثلاثة أطفال وامرأة وإصابة امرأة أخرى مشيراً إلى أن أعمال الإنقاذ وانتشال ضحايا جدد من تحت أنقاض المنزل المستهدف لا تزال مستمرة.

وكثف طيران العدوان السعودى منذ صباح الأحد غاراته على المحافظات اليمنية مستهدفا المناطق السكنية فى صنعاء وصعدة.

ويواصل العدوان السعودي ارتكاب الجريمة تلو الأخرى بحق الأطفال والنساء في اليمن حيث استشهد تسعة يمنيين بينهم أطفال وأصيب آخرون في مجزرة ارتكبها العدوان السعودي في محافظة تعز في ال 24 من أيار الماضي.

كما استهدف طيران العدوان السعودي صباح الأحد المناطق السكنية في صنعاء وصعدة.

وأفاد مصدر محلي بأن طيران العدوان شن غارتين على منطقة آل علي في مديرية رازح بصعدة وغارة على مديرية بلاد الروس في العاصمة صنعاء.