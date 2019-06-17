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رقم الخبر: 255808 تاريخ النشر: حزيران 16, 2019 الوقت: 20:07 الاقسام: عربيات  
السودان: تأجيل إعلان نتائج التحقيقات في أحداث الاعتصام أمام القيادة العامة

السودان: تأجيل إعلان نتائج التحقيقات في أحداث الاعتصام أمام القيادة العامة

أعلنت لجنة التحقيق العسكرية المشكلة من المجلس الانتقالي في السودان إرجاء الإعلان عن نتائج التحقيقات في الأحداث التي وقعت في موقع الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم يوم 3 يونيو الجاري.

وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة العميد حقوقي عبد الرحيم بدر الدين، في تصريحات الأحد، إن أسباب التاجيل هي حرص اللجنة على التدقيق فيما يقدم لها من معلومات وأدلة وقرائن حول الأحداث، وقيامها بالتحقيق والتقصي مع أطراف عديدة واستقبالها المعلومات من مصادر متشعبة.

وأكد التزام اللجنة بتقديم كل من يثبت تورطه واشتراكه في الأحداث إلى العدالة.

ونوه إلى وجود لجنة تحقيق منفصلة مكونة من قيل النائب العام، وأنها تسير في طريق منفصل عن مسار لجنة التحقيق العسكرية.

 

 
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مصدر الخبر: الخرطوم ـ وكالات
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