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رقم الخبر: 255807 تاريخ النشر: حزيران 16, 2019 الوقت: 20:08 الاقسام: عربيات  
الجزائر.. وزير المالية الأسبق تحت الرقابة القضائية
ومطالب بـ"مرحلة انتقالية"ورئاسة توافقية

الجزائر.. وزير المالية الأسبق تحت الرقابة القضائية

أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا في الجزائر، الأحد، بوضع وزير المالية الأسبق، كريم جودي تحت الرقابة القضائية، وذلك بعد الاستماع إليه في قضايا فساد.

وانضم جودي لمجموعة من كبار الشخصيات التي تواجه تحقيقات منذ اندلاع احتجاجات هذا العام، تطالب برحيل الرئيس (السابق) عبد العزيز بوتفليقة، ورجال السلطة المنتمين لعهده.

ومثل رئيس الوزراء السابق، أحمد أويحيى أمام محكمة في الجزائر العاصمة، الأحد، لاستجوابه بشأن قضية فساد تتعلق بشركة "فولكسفاغن" الألمانية. وفقا للتلفزيون الجزائري.

وهذه المرة الثانية التي يخضع فيها أويحيى للاستجواب منذ أن أصدرت المحكمة العليا أمرا الأسبوع الماضي باحتجازه في إطار تحقيق فساد آخر.

من جهة اخرى دعت هيئات من المجتمع المدني في الجزائر إلى مرحلة انتقالية تتراوح مدتها بين 6 أشهر وسنة، تقودها شخصية وطنية أو هيئة رئاسية توافقية لانتخاب رئيس للبلاد.

وأطلقت هذه الهيئات مبادرة دعت فيها إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية لتسيير الأعمال وتنصيب هيئة مستقلة للإشراف وتنظيم والإعلان عن نتائج الانتخابات.

وتدعو المبادرة إلى "الإسراع في الانتقال الديمقراطي السلس وفق مسار انتخابي يجسد القطيعة مع منظومتي الاستبداد والفساد ويضمن بناء مؤسسات شرعية ذات مصداقية".

 

 
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مصدر الخبر: الجزائر ـ وكالات
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