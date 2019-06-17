قال الناطق باسم عملية "بركان الغضب"، مصطفى المجعي، إن العملية العسكرية في طرابلس مستمرة ولم تتأثر بالمبادرة التي طرحها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

وأضاف "المجعي" في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، الأحد، أن التعليمات الصادرة حتى الآن هي مواصلة القتال ورد ما وصفها بـ"القوات المعتدية" عن العاصمة.

وأكد أن الشق السياسي الذي طرحه رئيس المجلس الرئاسي لم يؤثر على الشق العسكري في عموم البلاد، وأن القوات العسكرية تقوم بعملها في طرابلس وسرت وكل المناطق المتواجدة بها، وأن الأوامر الصادرة تلتزم بها كل القوات في طرابلس أو سرت.

وطرح رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، مبادرة للخروج من الأزمة الراهنة تتضمن عقد ملتقى ليبي تنبثق عنه هيئة عليا للمصالحة الوطنية.

وقال السراج، في كلمة ألقاها، الأحد: "أقدم اليوم مبادرة تتلخص في عقد ملتقى ليبي بالتنسيق مع البعثة الأممية يمثل القوى الوطنية ومكونات الشعب الليبي"، متابعا "يتم الاتفاق خلال الملتقى على خارطة طريق للمرحلة القادمة وإقرار القاعدة الدستورية المناسبة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية 2019".

وأضاف: "يقوم الملتقى باعتماد القوانين الخاصة بالعملية الدستورية والانتخابية مع تحديد مواعيد الاستحقاقات وإحالتها للمفوضية العليا"، متابعا "تكون مخرجات الملتقى ملزمة للجميع وتقوم الأمم المتحدة بالإعداد والتنظيم لهذه الاستحقاقات، ويدعو الاتحاد الأوروبي والأفريقي لتقديم الدعم اللازم لإنجاحها".