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رقم الخبر: 255805 تاريخ النشر: حزيران 16, 2019 الوقت: 20:12 الاقسام: عربيات  
بعد تصريحات باسيل.. مسؤول لبناني يثير غضب السعوديين

بعد تصريحات باسيل.. مسؤول لبناني يثير غضب السعوديين

أثارت تصريحات أدلى بها مدير المركز الدولي للإعلام والدراسات في لبنان، رفيق نصرالله، حول المملكة العربية السعودية، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أيام قليلة على ضجة أثارها وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل حول العمالة اللبنانية في السعودية.

وقال نصرالله، في المقابلة التي أجراها على قناة OTV لمقدم البرنامج: "وين أكثر بلد فيه تسول؟" فيجيبه المقدم: "لبنان؟" ليقول نصرالله: "رح تتفاجئ إذا بقلك السعودية؟ أنا مرقت في 1979-1980 جئت بالبر من الإمارات إلى لبنان المناطق التي شفتها بعرعر بتفرجيك وكأنهم بزمن المماليك".

​وكان وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، قد تعرض لموجة من الانتقادات من شخصيات ووسائل إعلام سعودية بسبب ما وصف بإقحام السعودية في تغريدة كرسها للدفاع عن "اليد العاملة اللبنانية". قائلا: "من الطبيعي أن ندافع عن اليد العاملة اللبنانية بوجه أي يد عاملة أخرى أكانت سورية فلسطينية فرنسية سعودية إيرانية أو أمريكية فاللبناني "قبل الكل".

 

 
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مصدر الخبر: بيروت ـ وكالات
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