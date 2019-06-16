|رقم الخبر: 255803
|تاريخ النشر: حزيران 16, 2019
|الوقت: 18:05
|الاقسام: اقتصاد
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إرتفاع إحتياطي المناجم المكتشفة شمال شرق البلاد
شهد احتياطي المناجم المکتشفة في محافظة سمنان (شمال شرق ايران) ارتفاعاً كبيراً بنسبة 44 بالمئة خلال العام الماضي.
وقال رئيس منظمة الصناعة والمناجم والتجارة في محافظة سمنان بهروز أسودي: انه خلال العام الماضي تم إصدار 23 شهادة اكتشاف باحتياطي يقدر بما يزيد على 13 ألف طن في قطاع المناجم بالمحافظة. وأضاف: إن كمية الاحتياطي المكتشف خلال العام الماضي (الايراني ينتهي في 20 آذار/ مارس) شهد زيادة بنسبة 44 بالمئة مقارنة بالعام الذي سبقه. وتابع: إنه تم إصدار 130 ترخيصاً في قطاع المناجم بالمحافظة المذكورة خلال العام الماضي، منها 32 ترخيصاً للكشف و50 ترخيصاً للاستخراج.
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