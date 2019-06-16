وقال رئيس منظمة الصناعة والمناجم والتجارة في محافظة سمنان بهروز أسودي: انه خلال العام الماضي تم إصدار 23 شهادة اكتشاف باحتياطي يقدر بما يزيد على 13 ألف طن في قطاع المناجم بالمحافظة. وأضاف: إن كمية الاحتياطي المكتشف خلال العام الماضي (الايراني ينتهي في 20 آذار/ مارس) شهد زيادة بنسبة 44 بالمئة مقارنة بالعام الذي سبقه. وتابع: إنه تم إصدار 130 ترخيصاً في قطاع المناجم بالمحافظة المذكورة خلال العام الماضي، منها 32 ترخيصاً للكشف و50 ترخيصاً للاستخراج.