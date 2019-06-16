أعلن مساعد وزير النقل وبناء المدن الايراني، خيرالله خادمي، ان وفداً ايرانياً سيتوجه الى العراق للتنسيق بشأن الإسراع بتنفيذ مشروع سكك حديد شلمجة-البصرة.

وقال خادمي، الأحد، في تصريح لمراسل وكالة أنباء فارس حول تفاصيل إنشاء خط سكك حديد شلمجة-البصرة: يتطلب بدء هذا المشروع الكثير من التنسيق مع الجانب العراقي؛ وبسبب الحاجة الى مزيد من التنسيق، لم يكن من المفترض وضع حجر الأساس لهذا المشروع في عيد الفطر هذا العام. وأضاف المدير التنفيذي لشركة بناء وتطوير البنى التحتية للنقل في ايران: ان المشروع بأكمله موجود في الأراضي العراقية، ولهذا السبب من الضروري التنسيق مع الجانب العراقي من أجل تنفيذ مشروع السكك الحديد هذا. وتابع قائلاً: وافقت ايران على الاستثمار في بناء خط سكك الحديد المذكور البالغ طوله 32 كم، وقد دخلت الحكومة الإيرانية ومؤسسة المستضعفين كمستثمر في هذا المشروع في إطار المصالح الوطنية.

وأشار خادمي الى مواصلة المباحثات مع الجهة الاستشارية للمشروع، مضيفاً: نسعى جاهدين لتسريع الأنشطة الفنية للمشروع، ونحن نستعد بالفعل للتفاوض مع الجانب العراقي لتسلم الأراضي، للإسراع في تنفيذ المشروع.

ولفت المدير التنفيذي لشركة بناء وتطوير البنى التحتية للنقل في ايران الى أن التنسيق جار مع السفير الايراني في العراق بشأن هذا المشروع، مضيفاً: تم تعريف الجهة المنفذة من قبل الحكومة والمستثمر (مؤسسة المستضعفين) للذهاب الى المنطقة واستلام أراضي المشروع. وأردف خادمي قائلاً: الأسبوع الماضي التقى مدير مؤسسة سكك الحديد العراقية مع المدير التنفيذي لشركة سكك الحديد بالجمهورية الاسلامية الايرانية، ووعد بالإسراع بمتابعة مشروع سكك حديد شلمجة-البصرة، وإبلاغ نتيجتها للجانب الايراني.

وأوضح ان وفداً ايرانياً سيتوجه الأسبوع المقبل الى العراق للتنسيق بشأن إستلام أراضي المشروع، ومن ثم سيتوجه مع المدير التنفيذي لشركة سكك الحديد الايرانية الى العراق لعقد اجتماعات على مستوى أعلى والإسراع في استلام الأراضي.

يذكر أنه تقرر مؤخراً إستكمال بناء خط سكك الحديد هذا بعد توقف 8 سنوات، في أعقاب الاتفاق بين الحكومة الايرانية ومؤسسة المستضعفين مع الشركة المقاولة، بعقد استثمار 60% من مؤسسة المستضعفين و40% من الحكومة.

وكان خط سكة حديد خرمشهر-شلمجة بطول 17 كلم تم إنجازه في العام 2011، وبقي استمرار خط سكة الحديد من شلمجة الى مدينة البصرة بطول 32 كلم داخل الأراضي العراقية.

ويتضمن مشروع إنشاء سكك حديد شلمجة-البصرة إنشاء جسر سككي بطول 800 متر، وبربط سكك الحديد الايرانية مع العراق ودول شرق المتوسط عبر خرمشهر-البصرة، سيحدث تطوراً كبيراً في مجال الترانزيت وتبادل السلع ونقل المسافرين.