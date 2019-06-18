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رقم الخبر: 255801 تاريخ النشر: حزيران 16, 2019 الوقت: 17:58 الاقسام: اقتصاد  
مسؤول برلماني: إنتاج المشتقات النفطية يجهض تأثيرات الحظر

مسؤول برلماني: إنتاج المشتقات النفطية يجهض تأثيرات الحظر

اعتبر عضو لجنة الطاقة في مجلس الشورى الاسلامي، غلام رضا شرفي، تطوير مصافي تكرير النفط من سبل مواجهة الحظر النفطي، مؤكداً بأن التوجه نحو إنتاج المشتقات النفطية يجهض إجراءات الحظر النفطي.

وفي تصريح أدلى به لوكالة أنباء فارس، قال شرفي: ان زيادة حجم الإنتاج واستكمال سلسلة القيمة أي إنتاج المشتقات النفطية يعد من أهم العناصر التي ينبغي على الدول النفطية مثل ايران الاهتمام بها، وان أحد أهم مستلزمات إنتاج المشتقات النفطية والحيلولة دون بيع النفط الخام هو إنشاء المصافي وتطوير مصافي تكرير النفط. وأكد بأن تطوير مصافي النفط يعد من سبل مواجهة الحظر النفطي، وأضاف: ان إجراءات الحظر الأميركية ضد ايران تعد من الآليات الجامدة التي يمكن إجهاضها من خلال العمل بمرونة والتوجه نحو إنتاج المشتقات النفطية.

وحول سبل إستقطاب الاستثمارات لتطوير المصافي النفطية في البلاد، قال شرفي: ان تطوير المصافي النفطية بحاجة الى استثمارات ضخمة، ومن المؤكد أنه على الحكومة توفير تسهيلات بهذا الصدد من ضمنها تسوية الحسابات المتعلقة بالمواد الخام بالتقسيط لفترة عام أو عامين وتخفيف الضرائب وتوجيه السيولة النقدية لدى المجتمع نحو مثل هذه المشاريع وإنشاء كونسرتيومات مالية.

 
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