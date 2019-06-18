وفي تصريح أدلى به لوكالة أنباء فارس، قال شرفي: ان زيادة حجم الإنتاج واستكمال سلسلة القيمة أي إنتاج المشتقات النفطية يعد من أهم العناصر التي ينبغي على الدول النفطية مثل ايران الاهتمام بها، وان أحد أهم مستلزمات إنتاج المشتقات النفطية والحيلولة دون بيع النفط الخام هو إنشاء المصافي وتطوير مصافي تكرير النفط. وأكد بأن تطوير مصافي النفط يعد من سبل مواجهة الحظر النفطي، وأضاف: ان إجراءات الحظر الأميركية ضد ايران تعد من الآليات الجامدة التي يمكن إجهاضها من خلال العمل بمرونة والتوجه نحو إنتاج المشتقات النفطية.

وحول سبل إستقطاب الاستثمارات لتطوير المصافي النفطية في البلاد، قال شرفي: ان تطوير المصافي النفطية بحاجة الى استثمارات ضخمة، ومن المؤكد أنه على الحكومة توفير تسهيلات بهذا الصدد من ضمنها تسوية الحسابات المتعلقة بالمواد الخام بالتقسيط لفترة عام أو عامين وتخفيف الضرائب وتوجيه السيولة النقدية لدى المجتمع نحو مثل هذه المشاريع وإنشاء كونسرتيومات مالية.