تأهل الإيطالي ماتيو بيرتيني إلى مباراته النهائية الأولى على الملاعب العشبية بعد فوزه 6-4 و7-5 على يان-لينارد شتروف أمل الجماهير المحلية في قبل نهائي بطولة شتوتجارت المفتوحة يوم السبت.

وقدم بيرتيني المصنف 30 عالميا أداء فعالا ولم يخسر سوى أربع من نقاط إرساله الأول وكسر إرسال شتروف مرة في كل مجموعة ليبلغ النهائي الثالث له في بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين هذا الموسم.

وقال بيرتيني الذي لم يخسر إرساله في البطولة ”أقدم أداء جيدا هذا الأسبوع. وأشعر براحة وأنا على أرض الملعب. تطورت كثيرا على الملاعب العشبية منذ العام الماضي“.

ويلعب بيرتيني ضد الكندي الشاب فيلكس أوجيه-ألياسيم في النهائي يوم الأحد بعد انسحاب ميلوش راونيتش وصيف بطل ويمبلدون السابق من الدور قبل النهائي بسبب إصابة في الظهر.

ويأمل أوجيه-ألياسيم، وهو أصغر لاعب من بين أول 100 مصنف على العالم ويحتل التصنيف رقم 21 وهو الأفضل في مسيرته، في لقبه الأول في بطولات المحترفين بعد خسارته في ريو دي جانيرو وليون هذا العام.

وقال أوجيه-ألياسيم عن مواطنه راونيتش ”من الصعب رؤية انسحاب ميلوش. كان يتعامل معي بشكل رائع منذ بدأت مسيرتي في بطولات المحترفين عندما كنت ناشئا.

”من الصعب رؤيته يخرج بهذه الطريقة لكن في الوقت ذاته هذا هو ما حدث وسأحاول الاستعداد لنهائي الغد بأفضل طريقة ممكنة“.

وتغلب أوجيه-ألياسيم المصنف السابع في البطولة على داستن براون في دور الثمانية يوم الجمعة بعدما أنقذ فرصة الفوز بالمباراة في المجموعة الحاسمة.