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رقم الخبر: 255799 تاريخ النشر: حزيران 16, 2019 الوقت: 17:48 الاقسام: رياضة  
ايران تحصد 3 ميداليات ملونة في بطولة العالم برياضة السافات (فنون قتالية)

ايران تحصد 3 ميداليات ملونة في بطولة العالم برياضة السافات (فنون قتالية)

حصد الفريق الايراني 3 ميداليات ملونة في بطولة العالم 2019 برياضة السافات Savate (نوع من الفنون القتالية) والتي اقيمت في تونس.

وحصل "سيد مهدي حسيني" على الميدالية البرونزية في وزن (فوق 85 كلغم) بعد ان فاز على منافسيه روسيا وتونس، وخسر امام منافسه الفرنسي "رومن فالاندري" بطل العالم عام 2017.
وفي مسابقات السيدات تقلدت "مهناز اميني" الميدالية الفضية في وزن (تحت 75 كلغم)، ونالت "الهام عبدي" الميدالية البرونزية في وزن (تحت 52 كلغم).
يذكر ان منافسات بطولة العالم 2019 برياضة السافات اقيمت في مدينة حمامات التونسية للفترة من 13-16 يونيو /حزيران بمشاركة 40 بلدا.

 
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مصدر الخبر: وكالة فارس
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