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رقم الخبر: 255798 تاريخ النشر: حزيران 16, 2019 الوقت: 17:47 الاقسام: رياضة  
بوجبا يفاجئ مانشستر يونايتد معلناً رغبته بالرحيل

بوجبا يفاجئ مانشستر يونايتد معلناً رغبته بالرحيل

أكد الفرنسي بول بوجبا نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي رغبته في خوض تجربة جديدة في مكانٍ آخر، ليؤكد بذلك نيته الرحيل عن الشياطين الحمر خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وارتبط اسم بول بوجبا صاحب 26 عامًا بالرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد هذا الصيف، وسط رغبة نادي ريال مدريد الإسباني في ضمه، بناءً على طلب من زين الدين زيدان مدرب المرينجي الحالي.
وأشارت صحف اليوم الأحد أن مينو رايولا وكيل أعمال بول بوجبا قد ألتقى بإدارة يوفنتوس للحديث عن إمكانية عودته من جديد للسيدة العجوز.
وتحدث بول بوجبا حسب شبكة “سكاي سبورتس” قائلاً “مستقبلي مع اليونايتد؟ هناك الكثير من الحديث والكثير من التفكير كذلك”.
وأضاف “بالنسبة لي، لقد أمضيت 3 مواسم مع مانشستر يونايتد، وقدّمت مستويات جيدة، كان هناك بعض اللحظات السعيدة، وبعض اللحظات السيئة مثل الجميع، ومثل أي فريق آخر”.

 
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مصدر الخبر: سبورت 360
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