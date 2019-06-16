واستهلت الأرجنتين مشوارها في البطولة بهزيمة مستحقة ضد خاميس رودريجيز ورفاقه، ولم يتمكن ميسي من صناعة الفارق في المباراة كما اعتاد مع فريقه برشلونة، فرغم أنه كان لديه بعض المحاولات على المرمى، لكنها كانت خجولة ولم نشعر بأنه قريب من التسجيل سوى في لقطة واحدة بالدقيقة 65.

وقال ميسي في حوار صحفي عقب نهاية المباراة نشرته صحيفة آس الإسبانية “سوف يستغرق الأمر بعض الوقت لنتقبل هذه الخسارة، لكن يجب أن يحدث ذلك سريعاً، يجب أن نبدأ التحضير للمباراة القادمة”.

وتابع “هذه المجموعة مستعدة للتحدي، وسنحاول المضي قدماً في البطولة، إنها مجموعة قوية جداً وموحدة للغاية، ما زلنا نثق بقدرتنا على النجاح”.

وبخصوص المباراة، قال البرغوث “بعيداً عن النتيجة، كان هناك بعض الأشياء الجيدة، علينا أن نأخذ الإيجابيات ونواصل العمل، هذه هي كرة القدم، في بعض الأحيان تحدث أشياء لا تفهمها، لقد عانينا في الشوط الأول كثيراً، وفي الشوط الثاني عندما بدأنا بالتحكم في المباراة، تلقينا أهداف”.