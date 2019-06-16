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رقم الخبر: 255793 تاريخ النشر: حزيران 16, 2019 الوقت: 17:47 الاقسام: رياضة  
ماذا قال ميسي بعد هزيمة الأرجنتين من كولومبيا؟

ماذا قال ميسي بعد هزيمة الأرجنتين من كولومبيا؟

اعترف ليونيل ميسي نجم برشلونة أن الأمر سوف يتطلب بعض الوقت لتقبل الهزيمة التي تلقاها منتخب بلاده الأرجنتين أمام كولومبيا بهدفين نظيفين خلال الجولة الافتتاحية لبطولة كوبا أميركا 2019 التي تقام على الأراضي البرازيلية.

واستهلت الأرجنتين مشوارها في البطولة بهزيمة مستحقة ضد خاميس رودريجيز ورفاقه، ولم يتمكن ميسي من صناعة الفارق في المباراة كما اعتاد مع فريقه برشلونة، فرغم أنه كان لديه بعض المحاولات على المرمى، لكنها كانت خجولة ولم نشعر بأنه قريب من التسجيل سوى في لقطة واحدة بالدقيقة 65.
وقال ميسي في حوار صحفي عقب نهاية المباراة نشرته صحيفة آس الإسبانية “سوف يستغرق الأمر بعض الوقت لنتقبل هذه الخسارة، لكن يجب أن يحدث ذلك سريعاً، يجب أن نبدأ التحضير للمباراة القادمة”.
وتابع “هذه المجموعة مستعدة للتحدي، وسنحاول المضي قدماً في البطولة، إنها مجموعة قوية جداً وموحدة للغاية، ما زلنا نثق بقدرتنا على النجاح”.
وبخصوص المباراة، قال البرغوث “بعيداً عن النتيجة، كان هناك بعض الأشياء الجيدة، علينا أن نأخذ الإيجابيات ونواصل العمل، هذه هي كرة القدم، في بعض الأحيان تحدث أشياء لا تفهمها، لقد عانينا في الشوط الأول كثيراً، وفي الشوط الثاني عندما بدأنا بالتحكم في المباراة، تلقينا أهداف”.

 
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مصدر الخبر: سبورت 360
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