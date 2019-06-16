أفادت صحيفة “ميرور” الإنجليزية اليوم الأحد أن النجم المصري محمد صلاح رفض عرضاً ضخماً لمغادرة نادي ليفربول الإنجليزي هذا الصيف، لكنه سيعيد تقييم العروض خلال 12 شهراً من الآن.

ورفض محمد صلاح عرضين من ريال مدريد ويوفنتوس هذا الصيف قدرت قيمتهما بـ 150 مليون جنيه استرليني لكنه ترك الباب مفتوحاً لرحيله وسيقيم وضعه من جديد في الصيف المقبل.

محمد صلاح الذي سجل 71 هدفًا في 104 مباراة فقط، وبعد مساعدة ليفربول في الفوز بدوري أبطال أوروبا وكونه بطلاً في آنفيلد يشعر أن هذا ليس التوقيت المناسب لمغادرة ميرسيسايد.

كما كانت هناك استفسارات من أندية كبيرة بشأن وضع زميله ساديو ماني، لكن مثل صلاح أخبر الدولي السنغالي ليفربول أنه سعيد بالبقاء.

ويريد اللاعبين الخروج من الباب الكبير في حال توصلهما بعروض من أندية أوروبية كبيرة، والهدف هو إنهاء عقدة 30 عاماً دون تتويج الريدز بالدوري الإنجليزي الممتاز.