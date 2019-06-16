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رقم الخبر: 255791 تاريخ النشر: حزيران 16, 2019 الوقت: 15:49 الاقسام: منوعات  
تذكرة مجانية لمدة 25 عاماً لرضيعة ولدت في قطار

تذكرة مجانية لمدة 25 عاماً لرضيعة ولدت في قطار

قدمت شركة Irish Rail للسكك الحديدية، تذكرة سفر مجانية لمدة 25 عاما، لرضيعة ولدت حديثا على متن أحد قطاراتها.

وقال متحدث باسم الشركة: «يسافر الأطفال على متن قطاراتنا مجانا حتى سن ال 5، ونحن قدمنا للمولودة 20 عاما مجانيا إضافيا، كما نأمل أن نقدم بعض المساعدة لأمها»، وفقا لموقع «إم إس إن».

ويبدو أن المسافرة التي أنجبت طفلتها يوم الثلاثاء الماضي على متن القطار، كانت محظوظة إذ كان على متن الرحلة نفسها طبيب وممرضتان، هرعوا مباشرة مع راكبة أخرى لمساعدتها، بمجرد توقف القطار فجأة في كيلدير بأيرلندا، ومعرفتهم السبب.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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