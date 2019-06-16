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رقم الخبر: 255790 تاريخ النشر: حزيران 16, 2019 الوقت: 15:48 الاقسام: منوعات  
تمساح بسكين في رأسه يصدم سكان تكساس

تمساح بسكين في رأسه يصدم سكان تكساس

أثار العثور على تمساح بسكين عالق في جمجمته في ولاية تكساس في الولايات المتحدة صدمة السكان، لا سيما وأن التمساح لا يزال على قيد الحياة ويستطيع التمتع بالسباحة.

وشوهد التمساح يسبح بحرية كاملة في بحيرة أوركاد في مقاطعة فورت بيند في ولاية تكساس، وفق ما ذكرت شبكة فوكس نيوز الأميركية.

وقام إيرين ويفر بتصوير التمساح، وأثارت الصور اهتماما كبيرا بالحيوان عندما تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

وقال ويفر للشبكة التلفزيونية الأميركية: (رأيته يسبح، ثم رأيته يستدير ويسبح نحوي، وعندما اقترب رأيت شيئا يخرج من رأسه).

وأضاف: (لقد كان سكينا مغروسا في رأسه، ولا أعرف ما إذا كان قد دخل في عينه، لكن يبدو أنه إذا لم يكن قد أصاب عينه، فهو قريب جدا منها).

وأبلغ سكان المنطقة مسؤولي الحياة البرية بأمر التمساح. وقال مدير حديقة برازوس بيند، كريس بيشوب، إن التمساح يمكنه العيش مع السكين في رأسه لبعض الوقت.

وفي منشور على فيسبوك قال إيرين وايفر، إن خبراء في خدمة إنقاذ الحياة البرية في بومونت في تكساس ينتظرون إذنا رسميا من السلطات لمساعدة التمساح.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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