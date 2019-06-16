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رقم الخبر: 255789 تاريخ النشر: حزيران 16, 2019 الوقت: 15:49 الاقسام: منوعات  
بوتين يهدي البوظة لنظيره الصيني بمناسبة عيد ميلاده

بوتين يهدي البوظة لنظيره الصيني بمناسبة عيد ميلاده

قالت وسائل الإعلام الرسمية بالصين إن الرئيس شي جين بينغ احتفل بعيد ميلاده السادس والستين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يعتبره شي صديقاً مقرباً والذي أهدى الرئيس الصيني بوظة (آيس كريم)، ومن النادر الإفصاح عن تفاصيل حياة كبار القادة في الصين ولا يتم الكشف عن تواريخ الميلاد الدقيقة لأغلبهم باعتبارها من أسرار الدولة.

وقال التلفزيون الصيني إن بوتين أهدى شي بوظة روسية، دون الإفصاح عن نكهتها، وإن شي رد بإهداء بوتين مشروب الشاي الصيني، وأضاف التلفزيون الصيني أن شي وجه الشكر لبوتين وقال إن الرئيس الروسي يتمتع بشعبية طاغية في الصين.

وظهر في صور نشرها موقع التلفزيون الصيني على الإنترنت رجلان يضبطان كعكة بيضاء زيّنت بورود من الحلوى حمراء وزرقاء وكتب عليها بحروف صينية حمراء غير مضبوطة نوعاً ما (حظ سعيد، ستة وستون).

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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