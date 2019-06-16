  • الأحد ١٢ شوال ١٤٤٠
  • الأحد , يونيو 16, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 255785 تاريخ النشر: حزيران 16, 2019 الوقت: 15:38 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
تنامي الانتاج العلمي في جامعة محقق أردبيلي الايرانية

تنامي الانتاج العلمي في جامعة محقق أردبيلي الايرانية

شهد الانتاج العلمي وكتابة المقالات البحثية في جامعة محقق اردبيلي الايرانية ارتفاعا ملحوظا حيث بلغ 150 بالمئة خلال العام الجاري (الايراني يبدأ في 21 آذار/ مارس) وذلك بالتعاون مع جامعات بلدان متقدمة في العالم مثل اليابان واميركا والهند وبلجيكا والسويد وتركيا.

وقال رئيس جامعة محقق اردبيلي عزيز حبيبي، خلال لقائه القنصل التركي في تبريز، إن هذه الجامعة شرعت بعملية تطوير متسارعة في المجالات العلمية والبحثية والعلاقات الدولية الثقافية والاعمارية.

واضاف: إن الجامعة تقع في محافظة اردبيل /شمال غربي ايران/ وتتوزع في اربعة مدن هي اردبيل (مركز المحافظة) ونمين وبارس آباد ومشكين شهر وتضم 11 الف جامعي يدرسون في 8 كليات ناشطة على كلا الصعيدين التعليمي والبحثي.                 

وتابع: إن عالمين اثنين في الجامعة ينتمون على مجموعة واحد بالمئة من العلماء المتفوقين في العالم واحدهما متخصص متفوق في علم الفيزياء في البلاد كما إن عددا من طلبة الجامعة تم اختيارهم بين الطلبة النموذجيين في ايران.

ونوه الى ان مستوى النمو العلمي في ايران بلغ 10 بالمئة خلال العام الجاري فيما كان النمو العلمي للجامعة يزيد على 50 بالمئة. واعرب عن أمله بتعزيز التعاون بين الجامعة والجامعات التركية بالنظر الى الزيارة التي قام بها القنصل التركي في تبريز للجامعة.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 3/1858 sec