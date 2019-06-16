شهد الانتاج العلمي وكتابة المقالات البحثية في جامعة محقق اردبيلي الايرانية ارتفاعا ملحوظا حيث بلغ 150 بالمئة خلال العام الجاري (الايراني يبدأ في 21 آذار/ مارس) وذلك بالتعاون مع جامعات بلدان متقدمة في العالم مثل اليابان واميركا والهند وبلجيكا والسويد وتركيا.

وقال رئيس جامعة محقق اردبيلي عزيز حبيبي، خلال لقائه القنصل التركي في تبريز، إن هذه الجامعة شرعت بعملية تطوير متسارعة في المجالات العلمية والبحثية والعلاقات الدولية الثقافية والاعمارية.

واضاف: إن الجامعة تقع في محافظة اردبيل /شمال غربي ايران/ وتتوزع في اربعة مدن هي اردبيل (مركز المحافظة) ونمين وبارس آباد ومشكين شهر وتضم 11 الف جامعي يدرسون في 8 كليات ناشطة على كلا الصعيدين التعليمي والبحثي.

وتابع: إن عالمين اثنين في الجامعة ينتمون على مجموعة واحد بالمئة من العلماء المتفوقين في العالم واحدهما متخصص متفوق في علم الفيزياء في البلاد كما إن عددا من طلبة الجامعة تم اختيارهم بين الطلبة النموذجيين في ايران.

ونوه الى ان مستوى النمو العلمي في ايران بلغ 10 بالمئة خلال العام الجاري فيما كان النمو العلمي للجامعة يزيد على 50 بالمئة. واعرب عن أمله بتعزيز التعاون بين الجامعة والجامعات التركية بالنظر الى الزيارة التي قام بها القنصل التركي في تبريز للجامعة.