أعلن مسؤول في مركز أبحاث (رويان) للخلايا الجذعية وعلاج العقم، ان هذا المركز يستقبل في الشهر الواحد 40 مريضا من خارج ايران.

وقال الخبير في تنمية السياحة الطبية في شركة تابعة لمركز ابحاث (رويان)، ابراهيم رجبيان: يزاول مركز ابحاث (رويان) نشاطاته منذ 25 عاما، وفي قطاع السياحة الطبية وعلاج العقم يقدم خدماته للمرضى الاجانب.

وأضاف: ان هذا المركز حاز على المرتبة الاولى في الشرق الاوسط، والمرتبة الثانية في آسيا، وهو من بين افضل عشرة مراكز على الصعيد العالمي، ويعتبر مركزاً بارزاً في التخصصات العليا لعلاج العقم.

وتابع: كمعدل وسط، يراجع في كل شهر، 40 مريضا من خارج ايران لعلاج العقم فقط في مركز (رويان).. ولحد الآن استقبل هذا المركز مراجعين من 46 بلدا، اغلبهم من دول الخليج الفارسي والعراق واقليم كردستان فضلا عن الايرانيين المقيمين في الخارج. وأردف: في الوقت الحاضر لدينا مراجعين كذلك من افغانستان وباكستان وجمهورية اذربيجان وروسيا.