وقال الخبير الصيدلي حسين اميري، إن الفريق الذي يضم 7 خبراء من الاقسام السريرية والداخلية والادوية والتمريض عكفوا على اجراء تجارب وابحاث لتصنيع هذا العقار وفق إمكانيات محلية منذ عامين.

واضاف: إن هذا العقار النباتي المنشأ يعالج قروح السكري الحادة حيث إن هذا المشروع البحثي قد شرع به في جامعة العلوم الطبية وقسم الابحاث وقد تمت المصادقة على نتائجه في اللجنة الاخلاقية.

وتابع: إن هذا المرهم تم تسجيله في شركة (دانش بجوهان) وكذلك في قسم (الاختراعات).

ولفت الى إن هذا العقار يتسم بميزة انتاج الكولاجين والاوعية الدموية فيما لاتحمل الادوية المماثلة الاخرى سوى ميزة المضادات الحيوية.

ونوه الى أن الانتاج الصناعي لهذا العقار الجديد يؤدي الى ايقاف خروج العملة الاجنبية ويعود بمنافع كثيرة على البلاد. ويشار الى ان 15 بالمئة من المصابين بالسكري يعانون من القروح في القدم فيما تجرى عمليات بتر الجزء المصاب بنسبة 84 بالمئة.