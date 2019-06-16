حقق باحثون من إحدى الشركات المعرفية الايرانية نجاحات في مجال منتجات تقويم العظام لعلاج مختلف أنواع الكسور في تصديرها إلى دول آسيوية وأوروبية عديدة.

وقال المهندس فرشيد الهياري، مدير المشروع في تصريح صحفي، إن تشغيل الشركة بدأ في عام 2007 في مجال إنتاج الأطراف الاصطناعية وقال: (المواد الخام لهذه الأطراف الاصطناعية تأتي من ألمانيا، ولكن جميع مراحل تصميمها وصنعها تنجز في الشركة).

واضاف: إن هذه المنتجات تصنع من (الفولاذ المقاوم للصدأ) و(التيتانيوم)، وهما متوافقان مع جسم الإنسان: (إن الأجزاء العظمية المنتجة، بالإضافة إلى كونها ذات جودة عالية، وقد حصلت على شهادة CE والشركة هي المصدّر الوحيد لهذه المنتجات في البلاد.

وتابع: إن منتجات تقويم العظام تشمل أنواع اللوحات والقضبان والبراغي، ويمكن استخدامها لعلاج أنواع مختلفة من الصدمات والكسور في الذراع والساعد والساق والفخذ والورك والرسغين والأصابع.

واشار المدير التنفيذي للمشروع إلى أن هذه المنتجات مدعومة بالتأمين موضحاً، أنه في الوقت الحالي، يستفيد أكثر من 200 مركز صحي في البلاد لهذه المنتجات.

واوضح الهياري إن دول جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط، بما في ذلك العراق وسوريا ولبنان ودول اوروبية عديدة منها فرنسا وإيطاليا وألمانيا، كانت من بين الأسواق المستهدفة لدى الشركة حيث تمكنت من تصدير هذه المنتجات والمعدات الطبية. ولفت الى ان هذه الشركة الايرانية لديها مكاتب في السويد والمانيا ايضا.