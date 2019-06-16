في بداية مشوارهن بكأس العالم في هولندا ..

وتبدأ هذه المنافسات يوم غد الثلاثاء المصادف 18/6، حيث يبدأ منتخب ايران مباريات بلقاء المنتخب الاسباني.

واوقعت القرعة ايران مع منتخبات اسبانيا – رومانيا – التشيك ومنغوليا، حيث ستقام هذه المباريات في دمينة امستردام الهولندية.

ويتألف منتخب ايران من كل من( دلارام وكيلي – سعيدة علي – شادي عبدلوند وكيميا يزديان)، وسيقابل المنتخب الايراني في نفس اليوم منتخب منغوليا.

أما في يوم الخميس القادم والمصادف 20/6 ستواجه سيدات ايران اولاً سيدات رومانيا ثم سيدات التشيك.