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رقم الخبر: 255778 تاريخ النشر: حزيران 16, 2019 الوقت: 14:48 الاقسام: رياضة  
سيدات ايران يواجهن منتخب اسبانيا بكرة السلة الثلاثية
في بداية مشوارهن بكأس العالم في هولندا ..

سيدات ايران يواجهن منتخب اسبانيا بكرة السلة الثلاثية

يبدأ مشوار منتخب سيدات ايران بكرة السلة الثلاثية في كأس العالم للسيدات باللعبة أمام نظيراتهن الاسبانيات.

وتبدأ هذه المنافسات يوم غد الثلاثاء المصادف 18/6، حيث يبدأ منتخب ايران مباريات بلقاء المنتخب الاسباني.

واوقعت القرعة ايران مع منتخبات اسبانيا – رومانيا – التشيك ومنغوليا، حيث ستقام هذه المباريات في دمينة امستردام الهولندية.

ويتألف منتخب ايران من كل من( دلارام وكيلي – سعيدة علي – شادي عبدلوند وكيميا يزديان)، وسيقابل المنتخب الايراني في نفس اليوم منتخب منغوليا.

أما في يوم الخميس القادم والمصادف 20/6 ستواجه سيدات ايران اولاً سيدات رومانيا ثم سيدات التشيك.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / خاص
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