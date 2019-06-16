يملك النجم السويسري روجيه فيدرر، فرصة للانتقام في مستهل مشواره في بطولة هالي فئة 500 نقطة، والتي ستنطلق غداً الإثنين.

ويبدأ فيدرر، مشواره نحو التتويج بلقب البطولة للمرة العاشرة في مسيرته الاحترافية، بمواجهة الأسترالي جون ميلمان، والذي خسر أمامه في 4 مجموعات في بطولة أمريكا المفتوحة، العام الماضي.

ويملك فيدرر، في رصيده 63 انتصارا وتعرض لـ7 هزائم في بطولة هالي من قبل، وبعد وصوله منذ أيام إلى نصف نهائي رولان جاروس، يتطلع المصنف الثالث عالميا للتتويج بلقب هالي للمرة الأولى منذ عام 2017.

كان فيدرر خسر نهائي العام الماضي، أمام الكرواتي بورنا تشوريتش، وفي حال تخطى فيدرر عقبة ميلمان في الدور الأول، فلن يجد طريقا مفروشا بالورود نحو المباراة النهائية، حيث ينتظره في الدور الثاني أي من جو ويلفريد تسونجا، وبينو بيير.

وسبق وأن تغلب تسونجا على فيدرر 6 مرات في 17 مواجهة سابقة بينهما، بينهم المباراة الشهيرة عندما قلب تأخره بمجموعتين للفوز بـ3 مجموعات في بطولة ويمبلدون عام 2011، في المواجهة الوحيدة السابقة بينهما على الملاعب الترابية.

أما بيير فيصل، فوصل إلى هالي في حالة فنية جيدة، حيث توج بلقبين هذا الموسم في بطولتي مراكش وليون.

ويتواجد في طريق فيدرر، حال تأهله لربع النهائي الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت، والمصنف السابع عالميا سابقا ريشارد جاسكيه، وسبق وأن وصل أجوت لربع النهائي، أما جاسكيه فتوج بـ 3 ألقاب على الملاعب العشبية من قبل.

وينتظر فيدرر مواجهة محتملة في نصف النهائي مع بورنا تشوريتش، والذي خسر مجموعة واحدة فقط في طريقه للتتويج بلقب العام الماضي، متغلبا في النهائي على فيدرر، وقبلها على المصنف الثاني على البطولة ألكسندر زفيريف.

ويبدأ تشوريتش، مشواره في البطولة هذا العام، بمواجهة الإسباني جوم مونار، ويتواجد في الربع الخاص به في القرعة الفرنسي جايل مونفيس.

أما المصنف الثاني على البطولة ألكسندر زفيريف، فيستهل مشواره بمواجهة الهولندي روبن هاسي، ويأمل زفيريف وصيف هالي عامي 2016، و2017، في تحقيق أول انتصار له هذا الموسم على الملاعب العشبية، بعد سقوطه الأسبوع الماضي في المباراة الأولى له ببطولة شتوتجارت أمام داستن براون.

ويتواجد في ربع زفيريف كل من جيدو بيلا وديفيد جوفين إضافة إلى بطل نسخة 2011 فيليب كولشرايبر.