تفوق البريطاني تايسون فيوري، سريعا على منافسه الألماني توم شفارتس في الجولة الثانية بالضربة القاضية الفنية في نزال بالوزن الثقيل في الملاكمة في لاس فيجاس السبت.

وسيطر فيوري، الذي كان مرشحا بقوة للفوز، على الجولة الأولى قبل أن يحسم الانتصار بعد سلسلة لكمات في الجولة الثانية.

وتسببت ضربات فيوري، 30 عاما، في نزيف شفارتس الذي سقط أرضا ثم حاول العودة قبل أن ينهي بعدها الحكم النزال.

وحقق فيوري، الانتصار في أول نزال بعد تعادله المثير للجدل مع ديونتاي وايلدر في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وجاء ظهور فيوري بعد أسابيع من فوز مفاجئ في الوزن الثقيل لآندي رويز أمام أنطوني جوشوا في نزال على ألقاب بطولة العالم.

وبعد الفوز على شفارتس قال فيوري في مقابلة إنه سيخوض نزالا آخر قرب نهاية سبتمبر أيلول أو في بداية أكتوبر تشرين الأول هذا العام قبل أن يواجه وايلدر مرة أخرى في 2020.