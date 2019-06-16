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رقم الخبر: 255770 تاريخ النشر: حزيران 16, 2019 الوقت: 13:37 الاقسام: دوليات  
تواصل الاحتجاجات ضد السلطة في هونغ كونغ (صور)

تواصل الاحتجاجات ضد السلطة في هونغ كونغ (صور)

شهدت هونج كونج اليوم الأحد، احتجاجا شارك فيه عشرات الآلاف للمطالبة باستقالة الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، وذلك بعد يوم واحد من تعليقها مشروع قانون لتسليم المتهمين إلى الصين عقب أعنف احتجاجات وقعت في الاقليم منذ عشرات السنين.
وطالب المتظاهرون قادة هونج كونج بالتنحي وسحب مشروع قانون تسليم المجرمين.
ومنذ حوالي أسبوع خرج عشرات آلاف المواطنين في هونغ كونغ في مظاهرة ضخمة دعت إليها حركة "جبهة حقوق الإنسان المدنية" احتجاجا على اعتزام الحكومة إقرار مشروع قانون يسمح لسلطات الإقليم بتسليم المشتبه بهم والمطلوبين إلى الصين لمحاكمتهم هناك. وأكدت بعض الأطراف الحقوقية انها لا تثق في السلطات القضائية الصينية على خلفية احتمال تلفيق تهم للمطلوبين.
 
 
وتحول احتجاج سلمي حاشد في هونغ كونغ ضد مشروع قانون مقترح سيسمح بإرسال المشتبه بهم إلى الصين لمحاكمتهم إلى أعمال عنف عندما اشتبك مئات المحتجين مع عدد مماثل من أفراد الشرطة خارج البرلمان. وحاول المحتجون شق طريقهم إلى مبنى المجلس التشريعي مما دفع الشرطة لاستخدام رذاذ الفلفل بعد تحذير المحتجين. واكتظت شوارع هونج كونج بمئات آلاف المحتجين يوم الأحد للمشاركة في مسيرة للمطالبة بإلغاء مشروع القانون.
 
 
ووصف المراقبون هذه المظاهرات الاحتجاجية بأنها الأكبر التي تنظم في هونغ كونغ منذ احتجاجات العام 2014، والتي سميت آنذاك بحركة المظلات نسبة إلى المظلات الشمسية التي حملها المتظاهرون للاحتماء من الغازات المسيلة للدموع التي أطلقتها عناصر الأمن آنذاك.
 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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