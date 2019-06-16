وبهدفها في الشباك الأسترالية، أصبحت مارتا أكثر من سجل في تاريخ المنتخب البرازيلي لكرة القدم (للرجال والسيدات) في بطولة كأس العالم، برصيد 16 هدفا، متقدمة بفارق هدف واحد على هداف منتخب "السيليساو" المعتزل، "الظاهرة" رونالدو، كما عادلت الأيقونة البرازيلية، الرقم القياسي المسجل باسم أسطورة الكرة الألمانية، ميروسلاف كلوزه، كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في بطولة كأس العالم، برصيد 16 هدفا.

وباتت مارتا كذلك، أول لاعبة تتمكن من تسجيل الأهداف في 5 بطولات من نهائيات كأس العالم للسيدات، حيث هزت الشباك في مونديال 2003، و2007، و2011، و2015، و2019.