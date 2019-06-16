  • الأحد ١٢ شوال ١٤٤٠
  • الأحد , يونيو 16, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 255769 تاريخ النشر: حزيران 16, 2019 الوقت: 12:58 الاقسام: رياضة  
البرازيلية مارتا تتفوق على رونالدو وتعادل رقم أسطورة ألمانيا

البرازيلية مارتا تتفوق على رونالدو وتعادل رقم أسطورة ألمانيا

دخلت النجمة البرازيلية مارتا، تاريخ بطولة كأس العالم من أوسع أبوابه، بتسجيلها هدفا خلال مباراة جمعت منتخب بلادها بنظيره الأسترالي (2-3)، ضمن منافسات مونديال فرنسا للسيدات 2019.

وبهدفها في الشباك الأسترالية، أصبحت مارتا أكثر من سجل في تاريخ المنتخب البرازيلي لكرة القدم (للرجال والسيدات) في بطولة كأس العالم، برصيد 16 هدفا، متقدمة بفارق هدف واحد على هداف منتخب "السيليساو" المعتزل، "الظاهرة" رونالدو، كما عادلت الأيقونة البرازيلية، الرقم القياسي المسجل باسم أسطورة الكرة الألمانية، ميروسلاف كلوزه، كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في بطولة كأس العالم، برصيد 16 هدفا.

وباتت مارتا كذلك، أول لاعبة تتمكن من تسجيل الأهداف في 5 بطولات من نهائيات كأس العالم للسيدات، حيث هزت الشباك في مونديال 2003، و2007، و2011، و2015، و2019.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: روسيا اليوم
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 2/1728 sec