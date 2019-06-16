|رقم الخبر: 255767
|تاريخ النشر: حزيران 16, 2019
|الوقت: 12:53
|الاقسام: اقتصاد
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وزير الطاقة:
تخفيض التعريفة الجمركية على 800 سلعة في العلاقات التجارية بين إيران ومنطقة القوقاز الشمالي
أعلن وزير الطاقة: ستُبرم اتفاقية التجارة الحرة بين إيران والدول الخمس الاعضاء في الاتحاد الاقتصادي الآورسيوي (منطقة القوقاز الشمالي الفيدرالية)، وسيتخضع فيما بعد أكثر من 800 سلعة لخفض التعريفات الجمركية.
واضاف رضا أردكانيان اليوم الاحد، في الملتقى التجاري الثاني بين ايران ومنطقة القوقاز الشمالي المنعقد في طهران، إن العلاقة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الروسي آخذة في التطور ولا تزال تتوسع، منوها الى ان منطقة القوقاز الشمالي، التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، تلعب دورا رئيسيا في تطوير العلاقات بين إيران وروسيا، وبوابة مدخل البضائع الإيرانية إلى روسيا والعكس.
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