واضاف رضا أردكانيان اليوم الاحد، في الملتقى التجاري الثاني بين ايران ومنطقة القوقاز الشمالي المنعقد في طهران، إن العلاقة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الروسي آخذة في التطور ولا تزال تتوسع، منوها الى ان منطقة القوقاز الشمالي، التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، تلعب دورا رئيسيا في تطوير العلاقات بين إيران وروسيا، وبوابة مدخل البضائع الإيرانية إلى روسيا والعكس.