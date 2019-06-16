أجرى الاتحاد الألماني، قرعة الدور الأول من بطولة كأس ألمانيا، والذي سيبدأ 9 أغسطس/آب المقبل، وتستمر حتى الثاني عشر من الشهر ذاته.

وسُحبت القرعة داخل متحف كرة القدم الألمانية في دورتموند، كما جرت العادة في السنوات الماضية، بين 64 فريقًا.

ومنحت أفضلية استضافة المباريات لفرق الدرجات الأدنى، لتحل كافة فرق البوندسليجا ضيوفًا على كافة منافسيها.

وأسفرت القرعة عن مواجهة بين بوروسيا دورتموند ويوردينجين، الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة، وستقام المباراة في عقر دار الأخير.

كما سيحل بايرن ميونخ ضيفًا على إنيرجي كوتبوس، الذي ينشط في الدرجة الثالثة، فيما يستضيف ألمانيا آخن نظيره باير ليفركوزن.

أما بوروسيا مونشنجلادباخ يخرج لمواجهة ساندهاوزن، فيما يتواجه فيردر بريمن خارج أرضه مع أطلس ديلمنهورست، ويصطدم أوسنابروك بفريق لايبزيج.

ولم تشهد بقية المواجهات، صدامات صعبة لفرق البوندسليجا، التي أوقعتها القرعة بطبيعة الحال مع فرق الدرجات الأدنى.