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رقم الخبر: 255764 تاريخ النشر: حزيران 16, 2019 الوقت: 12:33 الاقسام: ثقافة وفن  
«الحيوان» يفوز بجائزة مهرجان «دياموند» الدولي

«الحيوان» يفوز بجائزة مهرجان «دياموند» الدولي

فاز الفيلم الإيراني القصير «الحيوان» من إخراج الأخوين بهمن وبهرام ارك بجائزة من مهرجان «دياموند» الدولي الذي اقيم في مايو المنصرم بإيطاليا.

وحصل الفيلم على جائزة افضل تصوير التي ذهبت الى مصوره علي ابباك.

ويحكي «الحيوان» قصة شخص يريد الهروب من الحدود بطريقة غير مشروعة.

وكان قد حصل فيلم «الحيوان» على جائزة من مهرجان كان السينمائي الذي يعد احد أهم المهرجانات السينمائية في العالم ويوزع عدة جوائز أهمها جائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم وشارك كذلك في مهرجان «dunouveaucinéma» الدولي للافلام في كندا الذي اقيم من 4 الى 15 اكتوبر، كذلك شارك في مهرجان «دنور» الدولي للافلام في امريكا بدورته الاربعين 40 وشارك في مهرجان «ازمير» الدولي للافلام في ترکیا وحصل على جائزة افضل فيلم منه كما فاز بجائزة الابداع من مهرجان «مد فيلم» الدولي في ايطاليا وجائزة أفضل فيلم قصير من مهرجان Mooov  في بلجيكا وأيضا جائزة أفضل فيلم روائي من الدورة الثالثة لمهرجان الأفلام الصامتة «غلوب».

 

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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