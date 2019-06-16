سيتم عرض الفيلم الإيراني القصير بعنوان «الكشف» من إخراج إحسان مختاري وإنتاج جمعية سينما الشباب الإيرانيين في مهرجان «مين» MAINE السينمائي الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتأهل الفيلم من سيناريو المخرج إحسان مختاري وحامد حسيني سنكري ومن تمثيل نويد نوري وبجمان ياوري لسباق الدورة الثانية والعشرين من هذا المهرجان المستقل الأمريكي الذي بدأ أنشطته منذ عام 1998.

وقد كرس هذا المهرجان الدولي لعرض أعمال من السينما المستقلة في الولايات المتحدة وأنحاء العالم وقد حصل في دوراته السابقة صناع أفلام كبار مثل المخرج العالمي الشهير «إد هاريس وتيرينس ماليك» على جوائز المهرجان.

وستعقد فعاليات مهرجان (MAINE INTERNATIONAL FILM FESTIVAL22) «مين» السينمائي الدولي الثاني والعشرين اعتبارا من الثاني عشر حتى الحادي والعشرين من يوليو /تموز القادم في مدينة ووترفيل بمقاطعة كينبيك في الولايات المتحدة.