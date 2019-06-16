فاز الفيلم القصير «أطفال الجنة» للمخرج الإيراني أمير مسعود سهيلي بجائزة أحسن فيلم في الدورة الأولى من مهرجان أفلام «أوراسيا» في لندن.

الفيلم الذي شارك في أكثر من عشرة مهرجانات وطنية ودولية وفاز بالعديد من الجوائز، يروي قصة حب طفلين للسينما ، وتم إنتاج وتصوير مشاهد الفيلم في إندونيسيا.

وأعلنت العلاقات العامة لجمعية سينما الشباب الإيرانيين ان The Eurasian Creative Guild هي منظمة غير ربحية عامة في لندن تجتمع فيها شخصيات ثقافية مهمة والمواهب والنخب الإبداعية الجديدة، وأشخاص مبدعون من جميع أنحاء العالم للترويج وللتعاون المتبادل ولمناقشة أعمالهم ودعم بعضهم البعض بالفعل.

أقيمت فعاليات الدورة الأولى من مهرجان أفلام «أوراسيا» في لندن في الفترة من السادس 6 إلى العاشر من يونيو/ حزيران الجاري في لندن عاصمة المملكة المتحدة جنوب بريطانيا.