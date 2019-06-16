|رقم الخبر: 255760
|تاريخ النشر: حزيران 16, 2019
|الوقت: 12:34
|الاقسام: ثقافة وفن
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إیران تُجَهّز مسجداً في الفلبین بالمصاحف والكتب
في إطار نشاطها الثقافي قامت المستشاریة الثقافیة الإیرانیة في الفلبين بإهداء مسجد الإمام الرضا(ع) في منطقة «مكابايان» بمدینة «بولاکان» في الفلبین 10 مصاحف.
وقدمت المستشاریة هذه المصاحف لتلبیة حاجة المسلمین هناك ومعها 250 کتاباً بالإضافة الی کراسي للطلاب وذلك تجهیزاً لمسجد الإمام الرضا(ع) في منطقة «مکابایان» بمدینة «بولاکان» الفلبینیة.
وتبرع الإیراني المقیم لدی الفلبین «بهمن بورمحمد» بالکراسي وسلمها الشیخ «إمام إدریس» إمام المسجد.
وشملت قائمة الکتب 10 مجلدات من کتاب «الحکومة الإسلامیة» للکاتب «محمود صادقي طجر» باللغة التاغالوغي.
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