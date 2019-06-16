إیران تُجَهّز مسجداً في الفلبین بالمصاحف والكتب في إطار نشاطها الثقافي قامت المستشاریة الثقافیة الإیرانیة في الفلبين بإهداء مسجد الإمام الرضا(ع) في منطقة «مكابايان» بمدینة «بولاکان» في الفلبین 10 مصاحف.