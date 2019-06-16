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رقم الخبر: 255755 تاريخ النشر: حزيران 16, 2019 الوقت: 11:48 الاقسام: سياسة  
لاريجاني: الهجوم المريب على الناقلات يضاف الى الحظر الأمريكي على إيران

لاريجاني: الهجوم المريب على الناقلات يضاف الى الحظر الأمريكي على إيران

قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي على لاريجاني، إن الهجوم المريب على ناقلات النفط في بحر عمان يضاف الى الحظر الأمريكي ضد الشعب الإيراني.

وأضاف لاريجاني في كلمة أمام الاجتماع العام لمجلس الشورى الإسلامي اليوم الاحد، إن الإجراءات ضد ناقلات النفط في بحر عمان كانت مشبوهة وقال: هذه التدابير تضاف الى الحظر الاقتصادي لأنهم عجزوا عن الحصول على نتيجة من الحظر.

واشار، انه وعلى وجه الخصوص، وبالنظر إلى السجل التاريخي لامريكا، فان الأمريكيين استهدفوا سفنهم بالقرب من اليابان لتقديم مبررات للأعمال العدائية في أعقاب الحرب العالمية .

وصرح رئيس مجلس الشورى الإسلامي، إن القسم الذي يدعو الى السخرية يكمن في تصريحات بومبيو، والذي نصح إيران بأن تستخدم الدبلوماسية ضد التدابير السياسية والدبلوماسية، في الوقت الذي تتخذ امريكا الاجراءات الارهابية الاقتصادية وتفرض  أشد أنواع الحظر ضد  الشعب الايراني وفقا لما أعلنه بومبيو ، وقال لاريجاني متسائلا : هل هذه خطوة دبلوماسية. وهل انتهاك الاتفاق النووي والحرب الاقتصادية ضد الشعب الإيراني هو عمل سياسي؟  هل اجراءات أمريكا في فنزويلا ضد رئيس البلاد خطوة سياسية ودبلوماسية؟

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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