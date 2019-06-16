يعقد الاجتماع الخامس عشر للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين ايران وروسيا والملتقى التجاري الثاني بين ايران ومنطقة القوقاز الشمالية اليوم الأحد في مدينتي طهران واصفهان ولمدة 3 ايام بمشاركة المسؤولين ورجال الأعمال من القطاع الخاص والحكومي.

وحضر حفل افتتاح الملتقى التجاري والتاريخي والثقافي والعلمي الثاني بين إيران ومنطقة القوقاز الشمالية، وزير القوقاز الشمالية الروسية "سيرجي فيكتوروفيتش تشوتاريوف" ووزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان.

منطقة القوقاز الفيدرالية الشمالية تشمل جمهورية داغستان وانغوشيا وكاباردينا وبالكاريا وأوسيتيا الشمالية والشيشان وغيرها والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 10 مليون نسمة، وتضم سبعة في المئة من سكان روسيا . هذه المناطق ذات إمكانيات جيدة للتعاون مع إيران في مجالات الزراعة وخاصة الحبوب واللحوم والصناعات الكيماوية ومواد الانشاء والمكائن والطاقة والمعادن الملونة .

الدورة الخامسة عشرة للجنة الإيرانية الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري بدأت بحضور أمناء اللجان وأعضاء مجموعات العمل في طهران قبل ظهر اليوم.

وسيعقد صباح غد (الاثنين) اجتماع مجموعة العمل الثالثة للتعاون الإقليمي بين إيران والاتحاد الروسي بمشاركة وزيري الطاقة في إيران والقوقاز الشمالية. كما يحضر الاجتماع نائب رئيس وزراء جمهورية داغستان وثمانية وزراء إقليميين.

الحفل الختامي للدورة الخامسة عشرة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران وروسيا سيعقد بعد ظهر يوم الثلاثاء بحضور وزيري الطاقة الإيراني والروسي ورؤساء اللجنة المشتركة للبلدين في أصفهان.

و ضمن إطار الاجتماع الخامس عشر للجنة الاقتصادية المشتركة، ستعقد تسع مجموعات عمل وثلاث لجان متخصصة بمشاركة عدد كبير من ناشطي القطاعين العام والخاص من إيران والاتحاد الروسي في مجالات التعاون الإقليمي والصناعة والطاقة والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها، ومن أهم المشاريع التي تهم الشركات الروسية للتفاوض مع الشركات الإيرانية بشانها على هامش اللجنة الاقتصادية المشتركة، هي انشاء خط شحن بين مطار جوكوفسكي في موسكو مع أصفهان و الإنتاج المشترك لعربات الشحن و الإنتاج المشترك للتوربينات بطاقة أقل من 20 ميغاوات و الإنتاج المشترك للمركبات الثقيلة و تصدير اللحوم من شمال القوقاز إلى إيران .