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رقم الخبر: 255750 تاريخ النشر: حزيران 16, 2019 الوقت: 10:58 الاقسام: سياسة  
عراقجي: الحرب الاقتصادية على ايران أفضت بتصعيد الاوضاع في المنطقة

عراقجي: الحرب الاقتصادية على ايران أفضت بتصعيد الاوضاع في المنطقة

أكد أن مساعد وزير الخارجية الايراني في الشؤون السياسية عباس عراقجي على أن الحرب الاقتصادية التي تشنها الولايات المتحدة ضد الشعب الايراني تستهدف الامن والاستقرار في كافة أنحاء المنطقة.

ان مساعد وزير الخارجية الايراني في الشؤون السياسية عباس عراقجي أكد في لقائه مع رئيسة لجنة السياسة الخارجية في البرلمان الفرنسي "ماريل دوسارنز" التي وصلت السبت البارحة الى طهران، اكد أن الحرب الاقتصادية التي تشنها الولايات المتحدة ضد الشعب الايراني تستهدف الامن والاستقرار في كافة أنحاء المنطقة ويلقي بمزيد من التصعيد فيها.

وأضاف عراقجي: الاتفاق النووي يعد التجربة الناجحة الوحيدة لحل الخلافات عبر الحوار في منطقة غرب اسيا المضطربة، حيث أن أمريكا جعلت هذا الاتفاق والدبلوماسية والتعددية عرضة للتهديد والفشل بخروجها من الاتفاق.

كما وبدورها أكدت دوسانز على أن الاتفاق النووي يعد تطورا وانجازا دبلوماسيا، مضيفة أن الحفاظ عليه يعد أمرا في غاية الاهمية ويجب بذل كافة الجهود من أجل ذلك.

وشددت الاخيرة على ضرورة الحوار والتشاور مع ايران فيما يتعلق بمواضيع اقليمية ودولية، نظرا لمكانتها المهمة في المنطقة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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