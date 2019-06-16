|رقم الخبر: 255748
|تاريخ النشر: حزيران 16, 2019
|الوقت: 10:45
|الاقسام: محليات
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أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة اليوم الأحد
فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم الأحد:
ایران
📌لاریجاني معاتباً الفرنسیین: آلیة "اینستکس" المالیة بقیت حبراً علی ورق
📌زعیم حزب العمال المعارض ینتقد موقف الحکومة البریطانیة ضد ایران
جمهوري اسلامي
📌ضربة لهیمنة الاقتصاد الامریکي.. روسیا وأوروبا تحذفان الدولار من المبادلات التجاریة
📌الرئیس الروسي: لیس من سبیل سوی الاتفاق النووي لتسویة القضایا المتعلقة بإیران
📌الرئیس روحاني: عدم الاستقرار في سوریا والعراق وأفغانستان والیمن هو حصیلة سیاسات الإدارة الامریکیة الحالیة
📌الجیش الیمني: صواریخنا تصل الی الأراضي المحتلة أیضاً والحرب ستنتهي قریباً
📌تشکیل جبهة "لا لصفقة القرن" العالمیة
📌دبلوماسي بریطاني سابق: أي حکومة حکیمة لا تقبل بمقترحات ترامب
کیهان
📌روحاني في قمة "سیکا": ایران لا یمکنها البقاء من جانب واحد في الاتفاق النووي
📌تظاهرات واسعة للفلسطینیین في الضفة الغربیة وقطاع غزة ضد مؤتمر البحرین
📌العالم یسخر من إدّعاء ترامب حول تفجیر ناقلتي النفط في بحر عمان
📌سیناتور امریکي: إدارة ترامب یجب ان تهاجم فنزویلا لإخافة ایران وکوریا الشمالیة
آرمان
📌الخارجیة الایرانیة تستدعي السفير البریطاني احتجاجاً علی تصریحات وزیر خارجیة بلاده
آفتاب یزد
📌طهران تدعو الی تشکیل لجنة لتقصي الحقائق حول تفجیر ناقلتي النفط الیابانیتین
📌عراقجي: مهلة الستین یوماً لن یتم تمدیدها اطلاقاً
دنیاي اقتصاد
📌مشاورات "هلغا اشمیت" و"عباس عراقجي" في طهران حول الاتفاق النووي
📌إعفاء العراق ثلاثة أشهر أخری من العقوبات الامریکیة الاحادیة ضد ایران
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