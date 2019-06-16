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رقم الخبر: 255748 تاريخ النشر: حزيران 16, 2019 الوقت: 10:45 الاقسام: محليات  
أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة اليوم الأحد

أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة اليوم الأحد

فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم الأحد:

ایران

📌لاریجاني معاتباً الفرنسیین: آلیة "اینستکس" المالیة بقیت حبراً علی ورق

📌زعیم حزب العمال المعارض ینتقد موقف الحکومة البریطانیة ضد ایران

جمهوري اسلامي

📌ضربة لهیمنة الاقتصاد الامریکي.. روسیا وأوروبا تحذفان الدولار من المبادلات التجاریة

📌الرئیس الروسي: لیس من سبیل سوی الاتفاق النووي لتسویة القضایا المتعلقة بإیران

📌الرئیس روحاني: عدم الاستقرار في سوریا والعراق وأفغانستان والیمن هو حصیلة سیاسات الإدارة الامریکیة الحالیة

📌الجیش الیمني: صواریخنا تصل الی الأراضي المحتلة أیضاً والحرب ستنتهي قریباً

📌تشکیل جبهة "لا لصفقة القرن" العالمیة

📌دبلوماسي بریطاني سابق: أي حکومة حکیمة لا تقبل بمقترحات ترامب

کیهان

📌روحاني في قمة "سیکا": ایران لا یمکنها البقاء من جانب واحد في الاتفاق النووي

📌تظاهرات واسعة للفلسطینیین في الضفة الغربیة وقطاع غزة ضد مؤتمر البحرین

📌العالم یسخر من إدّعاء ترامب حول تفجیر ناقلتي النفط في بحر عمان

📌سیناتور امریکي: إدارة ترامب یجب ان تهاجم فنزویلا لإخافة ایران وکوریا الشمالیة

آرمان

📌الخارجیة الایرانیة تستدعي السفير البریطاني احتجاجاً علی تصریحات وزیر خارجیة بلاده

آفتاب یزد

📌طهران تدعو الی تشکیل لجنة لتقصي الحقائق حول تفجیر ناقلتي النفط الیابانیتین

📌عراقجي: مهلة الستین یوماً لن یتم تمدیدها اطلاقاً

دنیاي اقتصاد

📌مشاورات "هلغا اشمیت" و"عباس عراقجي" في طهران حول الاتفاق النووي

📌إعفاء العراق ثلاثة أشهر أخری من العقوبات الامریکیة الاحادیة ضد ایران

 
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مصدر الخبر: الوفاق-خاص
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