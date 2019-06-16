انتزع أوت تاناك سائق تويوتا، صدارة رالي إيطاليا في بطولة العالم للراليات، بعد فوزه في 6 مراحل متتالية في سيردينيا السبت.

وأنهى السائق الإستوني، متفوقا بفارق 25.9 ثانية على الإسباني داني سوردو، ويبدو أنه في طريقه لانتزاع صدارة بطولة العالم من سيباستيان أوجيه، وقال سوردو سائق هيونداي "من الصعب منافسة أوت لكني سأحاول".

وبعد ابتعاده عن صراع المنافسة على الفوز برالي إيطاليا عقب اصطدامه بحجر وانسحابه الجمعة، عاد أوجيه السبت، لكنه تعرض لحادث آخر مما تسبب في ضرر في السيارة، لكن السائق الفرنسي أصلح المشكلة هذه المرة وأكمل السباق.

ويتقدم أوجيه بفارق نقطتين على تاناك في صدارة بطولة السائقين، وبعشر نقاط على تييري نوفيل سائق هيونداي.