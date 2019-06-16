  • الأحد ١٢ شوال ١٤٤٠
  • الأحد , يونيو 16, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 255747 تاريخ النشر: حزيران 16, 2019 الوقت: 10:37 الاقسام: رياضة  
تاناك ينتزع صدارة رالي إيطاليا

تاناك ينتزع صدارة رالي إيطاليا

انتزع أوت تاناك سائق تويوتا، صدارة رالي إيطاليا في بطولة العالم للراليات، بعد فوزه في 6 مراحل متتالية في سيردينيا السبت.

وأنهى السائق الإستوني، متفوقا بفارق 25.9 ثانية على الإسباني داني سوردو، ويبدو أنه في طريقه لانتزاع صدارة بطولة العالم من سيباستيان أوجيه، وقال سوردو سائق هيونداي "من الصعب منافسة أوت لكني سأحاول".

وبعد ابتعاده عن صراع المنافسة على الفوز برالي إيطاليا عقب اصطدامه بحجر وانسحابه الجمعة، عاد أوجيه السبت، لكنه تعرض لحادث آخر مما تسبب في ضرر في السيارة، لكن السائق الفرنسي أصلح المشكلة هذه المرة وأكمل السباق.

ويتقدم أوجيه بفارق نقطتين على تاناك في صدارة بطولة السائقين، وبعشر نقاط على تييري نوفيل سائق هيونداي.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الاخبار كووره
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/0960 sec