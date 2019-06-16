توج المنتخب الأوكراني بلقب كأس العالم لكرة القدم للشباب، للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة 3-1 السبت، في المباراة النهائية للبطولة التي جرت في بولندا.

ونجح منتخب أوكرانيا في تحويل تأخره بهدف أمام كوريا إلى الفوز بثلاثية، ليحصد اللقب عن جدارة.

تقدم منتخب كوريا الجنوبية بهدف في الدقيقة الخامسة، عن طريق لي كانج إن من ضربة جزاء أثارت بعض الجدل، لكن فلاديسلاف سوبرياها تقمص دور البطولة، ورد بهدفين لاوكرانيا في الدقيقتين 34 و52.

وقبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة، أكد هياري تزيتايشفيلي فوز أوكرانيا بتسجيله الهدف الثالث للفريق.

وكانت أفضل نتيجة سابقة لأوكرانيا في مونديال الشباب، هي الوصول لدور الستة عشر، بينما كان أفضل إنجاز لكوريا الجنوبية، احتلال المركز الرابع عام 1983.