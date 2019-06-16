سقط فريق القوة الجوية بفخ التعادل (1-1) مع ضيفه الميناء السبت، في ستاد الشعب الدولي، ضمن الجولة الـ31 بالدوري العراقي الممتاز.

تقدم حسام مالك بالهدف الأول للضيوف في الدقيقة 49 من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل حمادي عبد الله للقوة الجوية في الدقيقة 80.

ورفع القوة الجوية رصيده إلى 66 نقطة ليحتل المركز الثاني، بينما يقبع الميناء في المركز الـ16 وفي جعبته 32 نقطة.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، واصل الكهرباء نتائجه المميزة وألحق هزيمة جديدة بفريق البحري الذي يعاني من تراجعه في مؤخرة الترتيب، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بملعب التاجي.

فريق الكهرباء الذي استنزف طاقته في الجولات الأخيرة وتداخل المباريات لعب المباراة بأداء متوازن واحتفظ بجهده من خلال إراحة بعض اللاعبين خصوصا بعد أن تقدم في الدقيقة 30 عن طريق اللاعب علي محسن لينتهي الشوط الأول بتقدم الكهرباء.

ولم يستثمر الكهرباء الفرص التي أتيحت له ليعزز النتيجة، وأضاع لاعبوه عدد من الهجمات السانحة بالمقابل أهدر أحمد داود كرة خطرة للبحري، لتنتهي المباراة بفوز الكهرباء.

ورفع الكهرباء رصيده إلى النقطة 35 في المركز الـ14 فيما تجمد رصيد البحري عند النقطة 17 في المركز الأخير.

كما فاز في المباراة الاخيرة لمساء السبت فريق الزوراء على ضيفه نفط الجنوب بهدفين مقابل هدف.