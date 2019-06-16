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رقم الخبر: 255743 تاريخ النشر: حزيران 16, 2019 الوقت: 10:37 الاقسام: رياضة  
كندا تعبر لثمن نهائي مونديال السيدات

كندا تعبر لثمن نهائي مونديال السيدات

تأهل منتخب كندا لدور الستة عشر لكأس العالم لكرة القدم للسيدات، بعد الفوز 2-0 على نيوزيلندا السبت، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة للبطولة المقامة في فرنسا.

ولحق منتخب كندا بنظيره الهولندي الذي حجز مقعده أيضًا في دور الستة عشر، بفضل الفوز على الكاميرون بثلاثة اهداف مقابل واحد.

وتصدر منتخب هولندا، جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن كندا صاحبة المركز الثاني، فيما حلت الكاميرون ونيوزيلندا في المركزين الثالث والرابع بدون رصيد من النقاط.

تقدمت جيسي فليمينج بهدف لمنتخب كندا في الدقيقة 48، ثم أضافت نيشيلي برنس الهدف الثاني في الدقيقة 80.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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