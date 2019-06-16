تمكن منتخب كولومبيا من إسقاط نظيره الأرجنتيني بهدفين دون رد الأحد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أرينا فونتي نوفا ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات كوبا أمريكا.

وجاء هدفا كولومبيا عن طريق البديلين روجير مارتينيز ودوفان زاباتا في الدقيقتين 71 و86، ليحصد رفاق خاميس رودريجيز 3 نقاط وضعتهم في صدارة المجموعة الثانية، بينما تذيلت الأرجنتين الترتيب بدون نقاط.

هذا وانتهت المباراة الاخرى التي جرت بين فنزويلا وبيرو ضمن مجموعة البرازيل بالتعادل السلبي.