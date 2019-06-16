|رقم الخبر: 255741
|تاريخ النشر: حزيران 16, 2019
|الوقت: 10:47
|الاقسام: اقتصاد
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القنصل الإيراني العام في العراق:
العراقيون يرحبون بمنتجات مصانع زنجان الصناعية في معرض أربيل
وصف القنصل الإيراني العام في العراق، مشاركة النشطاء الاقتصاديين من محافظة زنجان (شمال غرب) في معرض خاص بالمنتجات الصناعية الإيرانية في أربيل، بالإيجابي وقال، إن ترحيب رجال الأعمال والناشطين الاقتصاديين في أقليم كردستان العراق بالمنتجات الإيرانية مؤشر على الاهتمام بمنتجات وحدات زنجان الانتاجية .
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