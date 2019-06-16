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رقم الخبر: 255741 تاريخ النشر: حزيران 16, 2019 الوقت: 10:47 الاقسام: اقتصاد  
العراقيون يرحبون بمنتجات مصانع زنجان الصناعية في معرض أربيل
القنصل الإيراني العام في العراق:

العراقيون يرحبون بمنتجات مصانع زنجان الصناعية في معرض أربيل

وصف القنصل الإيراني العام في العراق، مشاركة النشطاء الاقتصاديين من محافظة زنجان (شمال غرب) في معرض خاص بالمنتجات الصناعية الإيرانية في أربيل، بالإيجابي وقال، إن ترحيب رجال الأعمال والناشطين الاقتصاديين في أقليم كردستان العراق بالمنتجات الإيرانية مؤشر على الاهتمام بمنتجات وحدات زنجان الانتاجية .
والتقى مرتضى عبادي، مساء السبت مع مسؤولي غرفة التجارة والشؤون الاقتصادية في محافظة زنجان على هامش المعرض الإيراني الحصري في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق، وقال ان القنصلية الإيرانية تحاول اقرار العلاقات بين كردستان العراق ورجال الاعمال في زنجان.
وأقيم معرض منتجات الوحدات الصناعية الإيرانية في الفترة من 11 الى 15 يونيو في 357 جناحا بمساحة 8 الاف و500 مترمربع في مدينة أربيل بالعراق، حيث عرضت 280 شركة إيرانية، بما في ذلك 32 وحدة تصنيع وشركات نشطة في محافظة زنجان ، منتجاتها في مختلف المجالات.
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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