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رقم الخبر: 255735 تاريخ النشر: حزيران 16, 2019 الوقت: 09:11 الاقسام: رياضة  
ايران تهزم بولندا بثلاثية وتعود الى الصدارة
دوري الامم للكرة الطائرة ..

ايران تهزم بولندا بثلاثية وتعود الى الصدارة

حقق المنتخب الايراني فوزا ثمينا على نظيره البولندي بثلاثة اشواط مقابل اثنين مساء السبت وذلك في المرحلة الثالثة من دوري الامم للكرة الطائرة التي تستضيفها مدينة ارومية شمال غرب ايران وعاد الى مركز الصدارة مرة اخرى,.

وفرض منتخب ايران سيطرته منذ البداية وانهى الشوط الاول بنتيجة 25 - 20 والثاني 21 - 25 والثالث

18 - 25 والرابع 25 - 17 والخامس 15 - 8 نقطة.

ورفع منتخب ايران رصيد انتصاراته الى 7 انتصارات في مقابل خسارة واحدة امام البرازيل بنتيجة 2-3.

وعادت ايران حاليا الى الصدارة على الترتيب العام بعد فوزها في المباراة الاخيرة وخسارة فرنسا المفاجئة امام الارجنتين.

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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