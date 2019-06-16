دوري الامم للكرة الطائرة .. ايران تهزم بولندا بثلاثية وتعود الى الصدارة حقق المنتخب الايراني فوزا ثمينا على نظيره البولندي بثلاثة اشواط مقابل اثنين مساء السبت وذلك في المرحلة الثالثة من دوري الامم للكرة الطائرة التي تستضيفها مدينة ارومية شمال غرب ايران وعاد الى مركز الصدارة مرة اخرى,.