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رقم الخبر: 255734 تاريخ النشر: حزيران 16, 2019 الوقت: 09:01 الاقسام: سياسة  
أهم مصادر الارهاب بالمنطقه، حسب وجهه نظر إبن سلمان

أهم مصادر الارهاب بالمنطقه، حسب وجهه نظر إبن سلمان

زعم ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان أن الاضطرابات السياسية في المنطقة مصدرها جماعة "داعش" الوهابية والقاعدة والإخوان وسياسات إيران.

وتجاهل إبن سلمان كل الدعم الذي قدمته الرياض للدواعش في كل من سوريا والعراق وتدمير المنطقة ودور المملكة لتأسيس القاعدة في أفغانستان بمساعدة الاستخبارات الأميركية وقال: "السعودية لن تضيع الوقت في معالجات جزئية للتطرف، فالتاريخ يثبت عدم جدوى ذلك".

كما تجاهل ولي العهد السعودي الحرب الارهابية التي تخوضها بلاده ضد اليمن وتدخلات أميركا في شؤون شعوب المنطقة وشنها الحروب ووسعيها للهيمنة على ثروات المنطقة وأضاف أن السعودية تنظر "بأهمية كبيرة للعلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة"، باعتبارها "عاملاً أساسياً في تحقيق أمن المنطقة واستقرارها».

وجاءت تخرصات المسؤول السعودي في وقت تعرضت ناقلتا نفط نروجية ويابانية الخميس، لهجمات لم يحدّد مصدرها فيما كانتا تبحران قرب مضيق هرمز، الممر الاستراتيجي الذي يعبر منه يوميا نحو ثلث إمدادات النفط العالمية المنقولة بحراً.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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