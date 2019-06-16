أعلن رئيس مؤسسة نقل الدم في الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم السبت، ان 60 بالمائة من أدوية البلازما تنتج من البلازما الايرانية، مضيفا ننتج 200 ألف ليتر من البلازما عبر عمليات التبرع بالدم.

وخلال مراسم الاحتفال بالذكرى السنوية للتبرع بالدم، قال علي اكبر بور فتح الله، انه منذ تأسيس مؤسسة نقل الدم في ايران وحتى الآن، تم التبرع بـ50 مليون وحدة دم في البلاد، وأوضح ان المؤشر العام للتبرع بالدم في ايران هو 27 وحدة دم لكل الف شخص، في حين ان 60 بالمائة من المتبرعين هم من المتبرعين الدائميين.

وأضاف: ان مؤشر التبرع بالدم في ايران، يضعنا ضمن الدول المتوسطة في هذا المجال، كما حققنا تقدما جيدا في المختبرات، كما ان مؤشر سلامة الدماء المتبرع بها، كان ايجابيا خلال العقد الى العقدين الماضيين.

وأشار بور فتح الله الى ان ادوية البلازما في ايران اقل قيمة من سائر نقاط العالم، حيث ان التبرع بالبلازما يوفر للبلاد 17 مليون دولار من العملة الصعبة.

ولفت هذا المسؤول الايراني، الى ان 60 بالمائة من ادوية البلازما يتم انتاجها من البلازما الايرانية، وقال: نحصل على 200 ألف ليتر من البلازما عبر عمليات التبرع بالدم مباشرة، وقد تم نقل مليوني وحدة بلاسما ايرانية الى اوروبا لتقييمها، وبعد دراسة جودتها، نجحنا في ارسال البلازما الى الاتحاد الاوروبي.