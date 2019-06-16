توقع رئيس البرلمان الايراني، يوم السبت، ان تحقق نخب الشباب الايرانيين قفزات علمية وتقنية كبرى، رغم وجود الحظر المفروض على البلاد.

وفي حديثه خلال اجتماع مدراء ومنتسبي الشركات المعرفية والشركات الناشئة، أعرب علي لاريجاني عن ارتياحه لمشاهدة الجهود المبذولة في قطاع التقنية، وقال: قبل ذلك كنا على اطلاع بالتقدم الذي احرزتموه، وقد تلقينا تقارير بخصوص التقدم الذي احرزه الشباب التقنيون.. الى ان سنحت الفرصة وتمكنا من مشاهدة هذا المحيط التقني المفعم بالنشاط عن كثب.

وأضاف لاريجاني مخاطبا الشباب التقنيين الحاضرين في الاجتماع: ان هذا جزء من الاعمال البديعة في البلاد، وانتم على اعتاب تحقيق قفزات كبرى، والحظر ايضا ساعدكم لكي لا تقوم الوزارات بإنفاق الاموال الطائلة على الاستيراد، وان تتجه نحو دعمكم.

وصرح: لا تشكوا ان هناك ارادة في البلاد لتقديم المساعدة لكم، سواء على الصعيد التشرعي، او في وضع الميزانية او على الصعيد التنفيذي، فالانظار كلها منصبة نحو اعمالكم وقدراتكم.

وأردف: ان البرلمان مستعد للتعاون من اجل إزالة العقبات الموجودة في مسار النخب.