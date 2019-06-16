شن سلاح الجو اليمني المسير مساء السبت، عمليات هجومية بطائرات قاصف 2K على مطاري جيزان وأبها السعوديين.

وافادت موقع "المسيرة نت" ان متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع صرح بأن سلاح الجو المسير نفذ عملية واسعة ونوعية استهدفت مطاري أبها وجيزان بعدة عمليات بطائرة قاصف.K2

وأوضح سريع أن العملية الأولى استهدفت غرف التحكم والسيطرة لطائرات بلا طيار في مطار جيزان.

فيما استهدفت العملية الثانية محطة الوقود بمطار أبها الدولي بعدد من طائرات قاصفK2.

وأكد أن العمليات أصابت أهدافها بدقة عالية ما أدى إلى خروج المطارين عن الخدمة.

وتوعد متحدث القوات المسلحة النظام السعودي بأيام أشد إيلاماً طالما استمر في عدوانه وحصاره على اليمن.

وأكدت مراكز رصد جوية تعطل حركة الملاحة في مطاري جيزان وأبها السعوديين إثر العمليات الهجومية لسلاح الجو المسير.

وكثف سلاح الجو اليمني المسير من عملياته الهجومية خلال الأيام الماضية، مستهدفا أهدافا حيوية في مطارات جيزان ونجران وأبها، كما استهدف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، إضافة الى عملية التاسع من رمضان التي استهدفت مضخات النفط في منطقة الرياض والتي كانت بمثابة تدشينا للعمليات الهجومية في العمق السعودي.